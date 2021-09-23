亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）宣佈推出MAX86178三系統生命體徵類比前端（AFE），一片即可測量四項生命體徵信號，簡化可穿戴遠端病人監測（RPM）設備的設計。該單晶片AFE整合三種測量系統（光學、ECG和生物阻抗），可獲取四項常見生命體徵如心電圖（ECG或EKG）、心率（ECG或光學PPG）、血氧飽和度（SpO2）和呼吸率（採用BioZ）。MAX86178支援光學PPG和ECG同步定時，幫助測量衍生健康指標。

醫療設備設計者希望用尺寸更小、功耗更低、方便在家中或辦公室持續穿戴的無線設備代替基於辦公室的健康監護系統，以降低每年與健康相關的支出。在單晶片IC中整合三種臨床級子系統，MAX86178 三系統AFE包括測量心率和SpO2的光學PPG子系統、單導聯ECG子系統以及測量呼吸率的生物電勢和生物阻抗（BioZ）子系統，以取代以往的分離式設計。器件將多種功能整合到2.6mm x 2.8mm的封裝內，進而支援小體積的生命體徵測量設備。

此外，下一代可穿戴PRM需要工作在較低功耗，以支援使用更小的電池或延長電池壽命，滿足更方便的充電要求。為了支援超低功耗特性，MAX86178為每個子系統提供可配置的選項，以優化具體應用場景下的電池壽命。

Maxim Integrated（現已併入ADI）工業與醫療健康事業部執行業務經理Andrew Burt表示，將三種健康子系統整合到單晶片矽元件，ADI以其DNA為基礎推出了這款感測器融合產品。此款AFE為慢性病管理、傳染病診斷和遠端監測提供了新的可能，並引起醫學界的共鳴。MAX86178支援更小的體戴式設備，降低病患入院需求，進而提升醫療服務及降低成本。

(時報資訊)