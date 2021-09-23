【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4749元，較前一交易日貶值0.56分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月23日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4749元，1歐元對人民幣7.5693元，100日元對人民幣5.8966元，1港元對人民幣0.83157元，1英鎊對人民幣8.8194元，1澳大利亞元對人民幣4.6846元，1新西蘭元對人民幣4.5283元，1新加坡元對人民幣4.7820元，1瑞士法郎對人民幣6.9901元，1加拿大元對人民幣5.0668元，人民幣1元對0.64748馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2760俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2858南非蘭特，人民幣1元對182.79韓元，人民幣1元對0.56728阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57935沙特里亞爾，人民幣1元對46.9169匈牙利福林，人民幣1元對0.61033波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9824丹麥克朗，人民幣1元對1.3428瑞典克朗，人民幣1元對1.3381挪威克朗，人民幣1元對1.33657土耳其里拉，人民幣1元對3.1025墨西哥比索，人民幣1元對5.1668泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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