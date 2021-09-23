【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4749元，較前一交易日貶值0.56分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月23日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4749元，1歐元對人民幣7.5693元，100日元對人民幣5.8966元，1港元對人民幣0.83157元，1英鎊對人民幣8.8194元，1澳大利亞元對人民幣4.6846元，1新西蘭元對人民幣4.5283元，1新加坡元對人民幣4.7820元，1瑞士法郎對人民幣6.9901元，1加拿大元對人民幣5.0668元，人民幣1元對0.64748馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2760俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2858南非蘭特，人民幣1元對182.79韓元，人民幣1元對0.56728阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57935沙特里亞爾，人民幣1元對46.9169匈牙利福林，人民幣1元對0.61033波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9824丹麥克朗，人民幣1元對1.3428瑞典克朗，人民幣1元對1.3381挪威克朗，人民幣1元對1.33657土耳其里拉，人民幣1元對3.1025墨西哥比索，人民幣1元對5.1668泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣 #外匯 #中間價

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3126.95 -13.56(0.43%)
13:26
香港恆生
24322.58 +101.04(0.42%)
13:31
上證指數
3639.86 +11.37(0.31%)
13:31
深圳成指
14389.13 +112.05(0.78%)
13:31
英國FTSE
7083.37 +102.39(1.47%)
09/22
法國CAC
6637.00 +84.27(1.29%)
00:05
德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

延伸閱讀