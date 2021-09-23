【時報-台北電】美股昨夜在恆大風暴趨緩、聯準會公布最快可能於11月縮減購債等消息推動下，四大指數全面彈升，台股ADR也跟上走高，今早美股期指續漲，然韓股收假首日走低、日股則逢秋分日休市。台股昨淚吞恆大風暴補跌苦果，在外資、自營商聯手賣超近450億元落跑下，投信獨木難支，由台積電(2330)領跌，終場大盤重挫350點、痛失萬七關及半年線，新台幣也貶值4.6分，而經過一日消化賣壓後，今早多頭隨美股彈升，三大期指率先連袂開高，台指期漲0.82%、電子期漲1.02%、金融期漲0.98%，隨後大盤開高72.25點、為16998.07點。在電子權值大軍復電喊衝之下，航海王揚帆疾駛，各大類股全面彈升，大盤急拉逾180點、快攻17100關。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高在588元、矽力-KY(6415)開高為4,180元、大立光(3008)開高在2,330元、鴻海(2317)開平為107元後翻紅、聯發科(2454)開高在919元、聯電(2303)開高為65.8元。

美股周三受惠恒大公布如期支付公司債利息，暴風驟雨緩和，加上聯準會公布最快可能於11月縮減購債、2022年啟動升息，激勵美股四大指數齊揚，終場道指漲338點，或1%，收34,258.32點；那指漲150.45點，或1.02%，收14,896.85點；標普500指數漲41.45點，或0.95%，收4,395.64點；費半指數漲67.0點，或2%，收3,412.0點。個股方面，蘋果漲1.69%、亞馬遜漲1.09%、微軟漲1.28%、波音漲4.06%、雪佛龍漲2.94%、美國運通漲2.58%、高盛漲2.56%、摩根大通漲1.92%、恩智浦漲3.41%、輝達漲3.27%、美光漲2.45%、應材漲2.16%、聯邦快遞跌9.13%、臉書跌3.99%；台積電ADR漲0.79%、日月光ADR漲2.27%、聯電ADR漲3.16%、中華電信ADR漲0.53%。

台股周三無意外地遭遇恆大風暴補跌洗禮，大盤開低後一路下殺，最低探至16838.58點、重挫438.21點，護國神山台積電同樣一開盤即跌破600關、最低探至583元，各大類股僅百貨、水泥唯二收高，終場大盤挫跌350.97點、收16925.82點，失守萬七大關並跌破半年線，總成交值則縮減至2930.29億元；櫃買市場下跌3.5點、收207.81點，總成交值650.56億元。籌碼面，外資賣超355.5798億元，投信買超21.0826億元，自營商賣超93.4482億元，三大法人賣超427.94億元。

台股昨補跌350點，投信投顧公會理事長張錫表示，「台股是被誤殺」，預料恒大事件落幕後便可反映基本面回升，投資人可趁機布局被誤殺的權值股、基本面佳的半導體股。分析師則表示，台股本周僅剩2個交易日，預期盤勢盤整為主，建議不追進、等回檔，先觀察量能，待明顯帶量多頭訊號再出手，可多觀察第4季與明年業績能見度較佳的次產業族群，如半導體、5G雲端、筆記型電腦、智慧手機等。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意