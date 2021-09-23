【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16998.07點，漲72.25點；總計682家漲、39家跌、80家持平；委買4186231張、委賣1420730張；總成交值40.65億元。

(時報資訊)

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