時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/23

黃金 1765.59

白銀 22.62

白金 996.17

鈀金 2023.97

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #現貨 #黃金

重要商品行情

（更新：2021/09/23）
紐約近月RBOB汽油
2.1239 +0.01
芝加哥近月黃豆
1282.75 +8.75
芝加哥近月玉米
525.5 +8.50
紐約近月輕質原油
72.23 +1.67
BDI綜合指數
4560 +150.00
紐約近月天然氣
4.805 +0.00
紐約近月黃金
1778.8 +0.60
日本近月RSS3橡膠
186.50 -0.50
倫敦三個月期銅
9286.00 +310.50
紐約近月棉花
91.83 +0.65
倫敦三個月期鎳
19221.00 +391.00
倫敦近月布蘭特
76.19 +1.83

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