櫃買中心外幣計價國際債券發行市場持續成長，今（23）日國際債券發行餘額共發行736檔，市場規模達2,000.81億美元（依各債券發行日匯率計算約新台幣59,882.87億元），穩居我國債券市場規模最大的債券種類。

23日有3檔國際債券上櫃掛牌，分別由台積電、Credit Suisse AG London Branch（瑞士信貸倫敦分行）、Bank of Montreal（蒙特婁銀行）所發行。台積電繼去年發行美元計價債券後，再度在臺籌集外幣資金，發行10億美元、30年期之普通公司債，票面利率為固定利率3.10％，發行人信用評等經中華信評評等為AAA級，國內機構法人認購踴躍，預期國際債券市場仍可望持續擴大發行規模。另瑞士信貸倫敦分行及蒙特婁銀行各發行0.5億澳幣、2.5億美元國際債。

櫃買中心指出，我國國際債券市場發行案件持續成長，市場規模屢創新高，在國際金融市場已具有全球知名度。在主管機關與市場業者共同努力下，我國國際債券市場不斷吸引發行人多元化參與，共有135家發行人，分布於33個不同的國家，而在發行人產業屬性方面，分布於18種不同的類別，其中包含6檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展，計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式，今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券，並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR（The Secured Overnight Financing Rate）作為指標利率之正浮動利率債券。

此外，為滿足我國高資產客戶之投資需求，櫃買中心亦配合主管機關政策於今年6月18日建立結構型國際債券櫃檯買賣制度，並由中國信託商業銀行於8月底首度發行以組合式利率（利差型及區間計息型）為計息方式之結構型國際債券，滿足市場投資與籌資之多元需求。

(時報資訊)

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