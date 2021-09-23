【時報記者王逸芯台北報導】因應疫情趨緩政府為振興經濟，擬於10月8日啟用振興五倍券，期望刺激國人消費，為提高數位券使用率，針對因三級警戒後衝擊甚深的餐飲業、夜市攤商及糕餅業等，綁定數位券就有機會再獲得「好食券」加碼優惠。中華電(2412)為協助店家快速部署電子支付新商機，即日起至12月31日止，推出「多元支付機」、「Hi QR PAY」0元起等優惠，兩種超值方案助店家迎「振興五倍券」數位新商機。

中華電多元支付機，整合信用卡、Hami Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣PAY、LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、Pi錢包等市面上九成的支付工具，以一次滿足電子支付、電子票券、銀行信用卡等三種支付方式，且提供線上管理報表，讓業者輕鬆管理帳務及交易明細，適合餐飲業、住宿業、批發零售業、娛樂業、服務業申請使用，讓店家一機在手，數位五倍券輕鬆上手。

針對小型店家如夜市、攤販、到府服務業者，則建議申辦「Hi QR PAY」APP多元支付交易服務，申請開通後，店家無需安裝任何刷卡設備，僅需使用手機下載中華電信「Hi QR PAY」APP，消費者即可在結帳時出示Line Pay、街口支付、Hami Point、Pi錢包等付款碼完成結帳，透過APP出示收款碼收取數位五倍券，快速方便零接觸，可廣泛運用，包括約訪銷售商、貨到收款的外送店家、物流業者、商圈店家與夜市移動攤販等。

(時報資訊)

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