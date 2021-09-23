「宅神」朱學恒20日邀請民眾黨立委高虹安等人合唱「塔綠班之歌」，諷刺民進黨及其支持者，引發正反論戰，不僅民進黨新竹市黨部批評「政治人物應謹言慎行」，當事人也遭反對網友出征。藥師林士峰表示，「塔綠班」一詞會爆紅，代表人民不滿民進黨支持者容不下第二種聲音，動不動意見不合就出征維穩的作風；民進黨身為在野黨，應拿出高度檢討自身，而非整天只會監督在野黨。

林士峰22日在臉書發文表示，過去民進黨創造出貶低其他政黨的言論，他相信台灣人都看在眼裡，「綠畜」一詞確實是較粗俗，但這樣強烈的字眼，也是人民對政府發出的強烈不滿，包括對3+11沒有會議記錄、疫苗採購不力、高端疫苗審核的特立獨行、衛福部部長陳時中的口頭負責、民進黨的支持者到處征戰嗆聲等。

林士峰痛批，民進黨式的民主，檢討別人的聲浪永遠大於檢討自己，在這次事件當中依然展露無遺。他以為執政黨的高度是檢討，但是他沒在高虹安塔綠班事件中看到民進黨有在反思自身，反如往常般盡做一些在野黨的監督工作。

針對「塔綠班」一詞的爆紅，林士峰指出，這是人民不滿民進黨支持者容不下第二種聲音，動不動意見不合就出征維穩且講話毫不客氣；若綠營再不約束自己的支持者出征的行為，而忽視「塔綠班」的寓意，就別怪人民未來用自己的選票行使更換執政黨的權利。

(時報資訊)

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