時報-商情早報

1.逢低買進，周三紐約鈀金跳漲逾7%。

2.LME：09/22期銅收9286.00美元/公噸，漲310.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.67美元，每桶為72.23美元。

4.西德州原油上漲1.86美元，每桶為72.37美元。

5.09/22BDI運費指數為4560.00。

6.09/22SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.40美分。

7.NYCE：10月棉花漲0.65美分，每磅為91.83美分。

8.CBOT：10月黃豆粉每公噸為337.90美元。

9.09/22TRJ-CRB上漲3.47，為221.79。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)22日收盤均價2.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-逢低買進，周三紐約鈀金跳漲逾7%；因鈀金周線連2跌，吸引投資人逢低買進，支撐鈀金價格跳漲逾7%，為連續2個交易日上漲，並創一年來最大單日漲幅，而白金則漲逾5%，另外因聯準會(Fed)公開會議內容前，市場多觀望，因此期金僅小幅上揚；周三(9/22)收盤報價，12月鈀金漲141.7美元，報每盎司2036.2美元，12月黃金漲0.6美元，12月白銀漲0.3美元，10月白金漲50.3美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-恒大擔憂緩解，期銅漲近4%；因全球第2大經濟體中國，其國內房地產龍頭恒大集團，宣稱將支付到期的部份國內債?利息後，緩解了投資者對恒大集團困境可能打擊全球經濟的擔憂，致倫敦(LME)周三(9/22)銅價上揚近4%，連帶帶動大多金屬價格均漲。終場周三指標期銅上漲310.5美元；期錫上漲1177美元；期鎳上漲391美元；期鋅上漲47.5美元；期鋁上漲89美元；期鉛下跌20.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存下降，周三歐美原油期貨上漲2.5%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，上周原油庫存減少350萬桶，來到2018年10月以來新低；分析師認為，隨著全球需求復甦和庫存持續減少，原油價格仍受到支撐；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.74美元，漲幅2.5%，報72.23美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.83美元，漲幅2.5%，報76.19美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-出口量增，周三BDI指數觸近12年高點；受巴西及澳大利亞的鐵礦石出口量增加，加上印度及中國因臨近冬季而回補煤炭庫存，激勵海岬型船運價大增逾3400美元，同步促使波羅的海乾散貨BDI指數續揚，並觸及近12年來高點；其中最新報價BDI指數上漲150點，收4560點，漲幅3.4%；BCI指數上漲415點，收7200點，漲幅6.1%；BPI指數上漲31點，收作3961點，漲幅0.8%；BSI指數上漲11點，收作3338點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周三亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中日本期膠反彈上漲，受日本央行(BoJ)多持對該國正從大流行中復甦樂觀看法，帶動低接買盤進場，而上海期膠則重挫，因恆大危機持續發酵，打壓市場買氣；大阪OSE交易所指標2期貨漲1%，報每公斤196.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.2%，報每公斤173美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌逾3%，收於每噸13620元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨從連續四個交易日下跌後反彈，在原油和股市上漲的推動下出現技術性和基金買盤進場，抵消了美國收割加速帶來的季節性壓力；大豆和小麥期貨也隨著全球經濟不安，緩解和美元走弱而上漲，終場11月大豆漲8.75美分，報1282.75美分， 12月玉米漲8.5美分，報525.5美分，12月小麥漲15.5美分，報705.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走軟，周三紐約棉花期貨持續反彈收漲；由於美國農業部(USDA)週出口銷售數據前夕，市場充斥觀望氛圍，投資人持續受美元疲軟影響，進行部份回補，棉價連續第二天上漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.7%，報每磅91.83美分，12月棉花期貨漲0.9%，收盤每磅90.87美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走弱，買方需求有限，市場報價也有所調降，整體多持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.28%，報3.984美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.08%，報2.618美元；快閃記憶體部份，問價動作並不積極，供需雙方態度轉為保守觀望，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.482美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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