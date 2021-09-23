對於美國白宮宣布，11月起境外旅客要入境，須完整接種疫苗，而目前美國認可並供其人民施打的疫苗有BNT、莫德納與嬌生。民進黨立委高嘉瑜22日質疑，打高端的人到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？陳時中竟回「世界也不是只有美國」。對此，國民黨前立委孫大千直言，反正民進黨的達官顯要們都已經打好打滿2劑國際疫苗，陳時中又怎會在乎台灣人民未來能不能入境美國呢？

已打高端第一劑的高嘉瑜22日在立法院質詢時表示，「打高端的人，如果這個政策確定之後，至少要到年底之前，我可能都沒有辦法出國，意思是這樣嗎？如果這個政策確定之後，我等於是被限制出境？不能去美國了？」陳時中則說，「世界也不是只有美國一國啦」。

孫大千今日在臉書指出，「的確，世界不是只有美國」，但美國卻是台灣留學生和觀光客最常去的國家，特別是被騙去施打高端疫苗的年輕世代，現在不就成為犧牲品了嗎？且美國也是台灣最重要的盟邦之一，未來台美之間的政治、商業、軍事、和學術的交流該怎麼辦呢？

雖然世界上不是只有美國，但孫大千質疑，陳時中難道不擔心，未來會有其他的先進國家也陸續採取跟美國一樣的政策嗎？一旦全球跟進美國的入境標準，台灣至今完整2劑的疫苗覆蓋率不到10%，代表未來只有不到一成的民眾可以順利出國，且這一成的人當中，很大一部分都是第二類的官員，誰又會在乎，可憐的台灣人民以後在全世界會不會寸步難行呢？

孫大千也提到，真正在機場執行決戰邊境任務的相關人員，還有幾千人沒有施打第2劑疫苗；然而，每天高喊台灣價值的民進黨官員們，不是打滿了AZ、就是莫德納，「原來，台灣價值永遠只是在這些綠營官員的口中隨便說說而已，他們的身體卻非常誠實」。

(時報資訊)

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