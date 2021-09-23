臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書） 行政院振興五倍券昨日（22）開放綁定，八大部會也推出限量加碼，將於10月起開始為期4週抽籤，週週都有中籤機率。但有不少網友勾選完才發現，今年體育署推出的「動滋券2.0」適用項目排除體育用品，直呼後悔，有人則說「反正政策都會轉彎」，諷刺民進黨每次政策推出後都會不斷「滾動式修正」，說不定大家罵一罵又開放了。

今年教育部體育署延續去年振興加碼內容，推出面額500元的線上電子錢包「動滋券2.0」，共有200萬張將進行4輪抽籤，幸運中籤的民眾可以到提供做運動、看運動賽事等相關服務店家消費。

但有網友發現，今年動滋券使用方式限在「做運動、看比賽等運動產業類別店家」；換言之，只能用來報名運動課程、參與運動活動、運動場館消費或參觀運動賽事，排除去年可用來購買體育用品的選項，因此並不能到運動用品店消費。

消息一出引發大批網友崩潰，紛紛在臉書相關新聞連結下留言：「不能買運動用品……太扯啦！」「蛤！都勾選了，希望能修改」、「上次還能買電競用品，這次只能看比賽，有夠爛」、「所以是鼓勵群聚看比賽？」「亂搞一通……拿券一起去看球賽，然後染疫嗎？」但也有網友表示：「反正政策都會轉彎」、「這政府最愛校正回歸、滾動式修正了，罵一罵說不定就改了」、「放心會有解套的」、「今年不行，那等明年4月前不就好了」。

(時報資訊)