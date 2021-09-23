【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210922)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 興富發(2542) 晟德(4123) 福邦證(6026) 建漢(3062)
宏遠證(6015) 國票金(2889) 旺宏(2337) 東和鋼鐵(2006) 日勝生(2547)
穩懋(3105) 正隆(1904) 台燿(6274) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 玉山金(2884)
東洋(4105) 乙盛-KY(5243) 台達電(2308) 系統電(5309)
3.連續賣超三日的股票：
中華電(2412) 亞太電(3682) 富邦金(2881) 聯電(2303) 佳世達(2352)
日月光投控(3711) 工信(5521) 建錩(5014) 王道銀行(2897) 台新金(2887)
緯創(3231) 聲寶(1604) 華新(1605) 集盛(1455) 炎洲(4306)
美時(1795) 南紡(1440) 長榮航(2618) 華榮(1608) 中鴻(2014)
燁輝(2023) 南港(2101) 冠德(2520) 立凱-KY(5227) 牧東(4950)
松瑞藥(4167) 燿華(2367) 鉅祥(2476) 富旺(6219) 台微體(4152)
4.連續賣超二日的股票：
華碩(2357) 國泰金(2882) 台塑化(6505) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633)
欣陸(3703) 振曜(6143) 合庫金(5880) 開發金(2883) 第一金(2892)
彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 臺企銀(2834) 中壽(2823)
台中銀(2812) 康和證(6016) 台塑(1301) 台化(1326) 新纖(1409)
中纖(1718) 國際中橡(2104) 頎邦(6147) 中工(2515) 矽創(8016)
環球晶(6488) 欣興(3037) 協益(5356) 沛波(6248) 光聯(5315)
華容(5328) 台嘉碩(3221) 加百裕(3323) 安集(6477) 和益(1709)
5.轉買為賣的股票：
和碩(4938) 可成(2474) 台灣大(3045) 上海商銀(5876) 統一(1216)
南亞(1303) 宏碁(2353) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 晶宏(3141)
友達(2409) 金居(8358) 正德(2641) 大國鋼(8415) 曜越(3540)
如興(4414) 漢磊(3707) 創惟(6104) 彩晶(6116) 華南金(2880)
兆豐金(2886) 遠東銀(2845) 三商壽(2867) 聯邦銀(2838) 廣達(2382)
金寶(2312) 精英(2331) 凌陽(2401) 上銀(2049) 裕隆(2201)
力成(6239) 福懋油(1225) 百和(9938) 大成(1210) 聯強(2347)
大聯大(3702) 聯發科(2454) 力鵬(1447) 長榮(2603) 陽明(2609)
萬海(2615) 華航(2610) 榮運(2607) 台船(2208) 東森(2614)
台航(2617) 景碩(3189) 太子(2511) 農林(2913) 中美晶(5483)
元晶(6443) 聯合再生(3576) 智原(3035) 創意(3443) 世界(5347)
南亞科(2408) 威剛(3260) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 矽統(2363)
南帝(2108) 昇達科(3491) 文曄(3036) 光罩(2338) 華東(8110)
金像電(2368) 富喬(1815) 南電(8046) 中探針(6217) 萬泰科(6190)
耀勝(3207) 一詮(2486) 均豪(5443) 福華(8085) 凌巨(8105)
久元(6261) 先進光(3362) 佳能(2374) 九豪(6127) 信昌電(6173)
立敦(6175) 致振(3466) 鴻準(2354) 奇鋐(3017) 加高(8182)
台半(5425) 普誠(6129) 晶焱(6411) 元翎(4564) 十銓(4967)
泰山(1218) 太景*-KY(4157) 天鈺(4961) 驊訊(6237) 富采(3714)
6.賣超前20名：
金融股：
新光金(2888) 玉山金(2884) 國泰金(2882) 中信金(2891) 開發金(2883)
元大金(2885) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 華南金(2880) 臺企銀(2834)
合庫金(5880)
電子股：
友達(2409) 台積電(2330) 聯電(2303) 宏碁(2353) 旺宏(2337)
欣興(3037)
傳產股：
中鋼(2002) 長榮(2603) 陽明(2609)
(時報資訊)