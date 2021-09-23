【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210922)
1.外資連續買超五日以上的股票：
至上(8112) 達爾膚(6523)
2.連續買超四日的股票：
英業達(2356) 中菲行(5609) 茂迪(6244) 晶豪科(3006) 鈺創(5351)
聯茂(6213)
3.連續買超三日的股票：
統一超(2912) 台揚(2314) 亞昕(5213) 日盛金(5820) 友訊(2332)
嘉晶(3016) 精材(3374) 力旺(3529) 華通(2313) 宣德(5457)
力致(3483)
4.連續買超二日的股票：
亞泥(1102) 群創(3481) 大江(8436) 上詮(3363) 精華(1565)
中華(2204) 超豐(2441) 中華化(1727) 茂矽(2342) 定穎(6251)
同欣電(6271) 信音(6126) 康舒(6282) 光磊(2340) 佰鴻(3031)
中環(2323) 佳邦(6284) 雙鴻(3324) 安碁(6174) 朋程(8255)
順達(3211) 台康生技(6589) 大學光(3218) 禾瑞亞(3556)
5.轉賣為買的股票：
台泥(1101) 統振(6170) 永捷(4714) 立端(6245) 精確(3162)
高技(5439) 上曜(1316) 中天(4128) 神盾(6462) 富強鑫(6603)
聯華(1229) 新鉅科(3630) 仁寶(2324) 神達(3706) 華夏(1305)
聯成(1313) 聚陽(1477) 台聚(1304) 國喬(1312) 大成鋼(2027)
京元電子(2449) 合晶(6182) 群聯(8299) 新唐(4919) 榮剛(5009)
華邦電(2344) 菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909)
永豐餘(1907) 德宏(5475) 建榮(5340) 樺晟(3202) 良維(6290)
飛宏(2457) 廣運(6125) 元太(8069) 旺矽(6223) 光洋科(1785)
威健(3033) 廷鑫(2358)
6.買超前20名：
金融股：
日盛金(5820)
電子股：
群創(3481) 華邦電(2344) 仁寶(2324) 合晶(6182) 光洋科(1785)
定穎(6251) 鈺創(5351) 康舒(6282) 神達(3706)
傳產股：
大同(2371) 台聚(1304) 華夏(1305) 台玻(1802) 永光(1711)
聯成(1313) 台泥(1101) 聯華(1229) 榮成(1909) 榮剛(5009)
(時報資訊)