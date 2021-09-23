【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210922)

1.外資連續買超五日以上的股票：

至上(8112) 達爾膚(6523)

2.連續買超四日的股票：

英業達(2356) 中菲行(5609) 茂迪(6244) 晶豪科(3006) 鈺創(5351)

聯茂(6213)

3.連續買超三日的股票：

統一超(2912) 台揚(2314) 亞昕(5213) 日盛金(5820) 友訊(2332)

嘉晶(3016) 精材(3374) 力旺(3529) 華通(2313) 宣德(5457)

力致(3483)

4.連續買超二日的股票：

亞泥(1102) 群創(3481) 大江(8436) 上詮(3363) 精華(1565)

中華(2204) 超豐(2441) 中華化(1727) 茂矽(2342) 定穎(6251)

同欣電(6271) 信音(6126) 康舒(6282) 光磊(2340) 佰鴻(3031)

中環(2323) 佳邦(6284) 雙鴻(3324) 安碁(6174) 朋程(8255)

順達(3211) 台康生技(6589) 大學光(3218) 禾瑞亞(3556)

5.轉賣為買的股票：

台泥(1101) 統振(6170) 永捷(4714) 立端(6245) 精確(3162)

高技(5439) 上曜(1316) 中天(4128) 神盾(6462) 富強鑫(6603)

聯華(1229) 新鉅科(3630) 仁寶(2324) 神達(3706) 華夏(1305)

聯成(1313) 聚陽(1477) 台聚(1304) 國喬(1312) 大成鋼(2027)

京元電子(2449) 合晶(6182) 群聯(8299) 新唐(4919) 榮剛(5009)

華邦電(2344) 菱生(2369) 台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909)

永豐餘(1907) 德宏(5475) 建榮(5340) 樺晟(3202) 良維(6290)

飛宏(2457) 廣運(6125) 元太(8069) 旺矽(6223) 光洋科(1785)

威健(3033) 廷鑫(2358)

6.買超前20名：

金融股：

日盛金(5820)

電子股：

群創(3481) 華邦電(2344) 仁寶(2324) 合晶(6182) 光洋科(1785)

定穎(6251) 鈺創(5351) 康舒(6282) 神達(3706)

傳產股：

大同(2371) 台聚(1304) 華夏(1305) 台玻(1802) 永光(1711)

聯成(1313) 台泥(1101) 聯華(1229) 榮成(1909) 榮剛(5009)

(時報資訊)

#英業達 #統一超 #買超 #鈺創

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