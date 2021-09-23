【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人對中國房地產巨頭恆大集團倒債的擔憂緩解，以及聯準會可能即將開始收緊貨幣政策的利空出盡，周三美股三大指數強勁反彈，終場均上漲約1%。

周三收盤，道瓊工業指數漲338.48點或1%，為34258.32點，結束連續4天的跌勢，盤中一度大漲520點。

標普500指數漲41.45點或0.95%，為4395.64點，創下7月23日以來最大單日百分比漲幅，亦為這5個交易日以來首度收高。

那斯達克指數上漲150.45點或1.02%，收在14,896.85點。

投資人對於中國恆大集團可能倒債的擔憂有所緩解。恆大旗艦子公司恆大地產集團（Hengda Real Estate Group Co.）周三宣布將支付一筆境內債券的利息。該公司表示已經與債券持有人就解決周四到期的2.32億元人民幣債券利息進行協商。

聯準會在發布最新政策聲明後，以及在聯準會主席鮑爾發表談話後，美股一度陷入震盪，但終場仍然拉回到接近聯準會發布聲明前觸及的高點。

在其政策聲明中，聯準會亦暗示升息隨後到來的時間可能較預期提前，並表示整體經濟指標「已持續增強」。

部分策略師認為聯準會釋出的信號紛雜。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，聯準會說可能要開始縮表，但沒有說何時開始，也沒有說會縮減多少，所以我們有點像回到一天前的情況。這仍是懸而未決的問題，但金融環境仍然非常寬鬆，這也是目前市場沒有陷入瘋狂的部分原因。

標普500指數11大類股漲多跌少，材料股重挫3.95%，跌幅最大。

受升息前景激勵，標普500金融股指數勁上漲1.58%，僅次於能源股（漲3.16%）。標普銀行股指數勁揚2.1%。

科技股指數亦表現亮眼，終場上漲1.4%。蘋果和其他大型科技股為標普500指數帶來最大的提振。蘋果收漲1.69%，Alphabet漲近1%。

臉書重挫4%，該社群媒體巨頭表示蘋果4月推出的新版iOS作業系統導致臉書平台的廣告換算數據遭到低估。

聯邦快遞上季獲利下滑，並下修全年獲利預測，股價重挫9.1%。

(時報資訊)