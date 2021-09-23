【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨09/22收盤每磅91.83美分，上漲0.65美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/23）
紐約近月RBOB汽油
2.1239 +0.01
芝加哥近月黃豆
1282.75 +8.75
芝加哥近月玉米
525.5 +8.50
紐約近月輕質原油
72.23 +1.67
BDI綜合指數
4560 +150.00
紐約近月天然氣
4.805 +0.00
紐約近月黃金
1778.8 +0.60
日本近月RSS3橡膠
186.50 -0.50
倫敦三個月期銅
9286.00 +310.50
紐約近月棉花
91.83 +0.65
倫敦三個月期鎳
19221.00 +391.00
倫敦近月布蘭特
76.19 +1.83

延伸閱讀