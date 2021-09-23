時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.恒大延燒，外資大逃殺。(工商時報)
2.免驚!近三成散戶仍想進場。(工商時報)
3.聯發科攻車電，啟動黃山計畫。(工商時報)
4.iPhone 13周五開賣，五大電信拚場。(工商時報)
5.面板續崩，外資砍雙虎目標價。(工商時報)
6.繼大陸之後，台灣申請加入CPTPP。(中國時報)
7.美嚴打加密幣，板卡廠警戒。(經濟日報)
8.鴻準斥資25億，入股台康。(經濟日報)
9.台積電漲價蝴蝶效應，NB廠：長短料恐進入延長賽。(電子時報)
10.台5G毫米波供應鏈打組合拳，盼聯發科帶頭力抗高通。(電子時報)
大陸頭條：
1.企業年金上半年大賺625億元。(上海證券報)
2.20省份用足2000億專項債輸血300家中小銀行。(上海證券報)
3.8月商用車產銷延續下降趨勢。(經濟參考報)
4.中國信通院：8月國內市場手機出貨量2430.6萬部，年減9.7%。(上海證券報)
5.央行逆回購1200億呵護雙節期間流動性。(上海證券報)
6.創歷史紀錄！A股成交額連續44天超萬億。(上海證券報)
7.LPR連續17個月保持不變，實際貸款利率仍將下行。(經濟參考報)
國際頭條：
1.美國總統拜登將承諾再捐贈5億劑疫苗幫助提高全球接種率。(路透社)
2.傳印度料阻止中國投資人參與當地最大保險商LIC的IPO。(路透社)
3.受到供應鏈中斷影響，德國IFO下調今年GDP成長預估至2.5%。(路透社)
4.螞蟻集團將把消費者信貸資訊全面納入中國政府徵信系統。(華爾街日報)
5.近日美股下跌並未澆滅投資者熱情。(華爾街日報)
6.中國恆大旗下旗艦子公司將支付境內債券利息。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)