時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.恒大延燒，外資大逃殺。(工商時報)

2.免驚!近三成散戶仍想進場。(工商時報)

3.聯發科攻車電，啟動黃山計畫。(工商時報)

4.iPhone 13周五開賣，五大電信拚場。(工商時報)

5.面板續崩，外資砍雙虎目標價。(工商時報)

6.繼大陸之後，台灣申請加入CPTPP。(中國時報)

7.美嚴打加密幣，板卡廠警戒。(經濟日報)

8.鴻準斥資25億，入股台康。(經濟日報)

9.台積電漲價蝴蝶效應，NB廠：長短料恐進入延長賽。(電子時報)

10.台5G毫米波供應鏈打組合拳，盼聯發科帶頭力抗高通。(電子時報)

大陸頭條：

1.企業年金上半年大賺625億元。(上海證券報)

2.20省份用足2000億專項債輸血300家中小銀行。(上海證券報)

3.8月商用車產銷延續下降趨勢。(經濟參考報)

4.中國信通院：8月國內市場手機出貨量2430.6萬部，年減9.7%。(上海證券報)

5.央行逆回購1200億呵護雙節期間流動性。(上海證券報)

6.創歷史紀錄！A股成交額連續44天超萬億。(上海證券報)

7.LPR連續17個月保持不變，實際貸款利率仍將下行。(經濟參考報)

　國際頭條：

1.美國總統拜登將承諾再捐贈5億劑疫苗幫助提高全球接種率。(路透社)

　2.傳印度料阻止中國投資人參與當地最大保險商LIC的IPO。(路透社)

　3.受到供應鏈中斷影響，德國IFO下調今年GDP成長預估至2.5%。(路透社)

4.螞蟻集團將把消費者信貸資訊全面納入中國政府徵信系統。(華爾街日報)

　5.近日美股下跌並未澆滅投資者熱情。(華爾街日報)

　6.中國恆大旗下旗艦子公司將支付境內債券利息。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#恒大 #聯發科 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3126.95 -13.56(0.43%)
13:26
香港恆生
24322.58 +101.04(0.42%)
13:31
上證指數
3639.86 +11.37(0.31%)
13:31
深圳成指
14389.13 +112.05(0.78%)
13:31
英國FTSE
7083.37 +102.39(1.47%)
09/22
法國CAC
6637.00 +84.27(1.29%)
00:05
德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

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