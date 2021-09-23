【時報-台北電】周三(22日)中國房地產巨頭恒大違約擔憂有所緩解，加上聯準會公布最新利率決策維持不變，美股四大指數齊揚，道瓊、標普創2個月以來最佳單日漲幅，晶片股也相對表現強勁，最終四大指數漲幅介於+0.95%~+2.0%。科技股與半導體類股表現佳，台積電與聯電ADR上揚。

受到恆大債務危機影響，台股在中秋長假後首日交易，加權指數早盤跳空低開，盤中一度重挫超過400點，失守17000點大關。電、金、傳各類股表現疲弱，最終加權下跌350.97點，跌幅2.03%，收16925.82點。

OTC指數開低震盪，收盤下跌3.50點，收在207.81點，連續跌破月線及半年線。目前上方壓力季線214點附近，下方支撐則在200點整數關卡。

周三台股開低震盪，收長黑K線，失守17000點大關，同時跌落月線與半年線，成交量僅有2,963.59億元，顯示市場觀望氣氛仍濃，但後續應價量同向為宜。日KD指標、MACD等指標持續轉弱中。

在中秋節期間，國際股市大幅回檔，台股受拖累失守半年線，且技術面指標全數轉弱，預期極短線震盪機率大，建議操作應以少量操作為宜。長線部位則靜待止跌回穩，做多標的可觀察短線進入旺季的半導體、IC設計、5G相關題材個股。(日盛投顧提供)

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個股觀測 優良 持平 注意