【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.恒大債務危機引爆外資大逃殺，台股秋「劫」變盤，加權指數22日重挫350.97點以16925.82點作收，失守半年線及萬七大關，新台幣兌美元匯率以27.782元作收、貶值4.6分，股匯雙跌。台股四大分析師認為，低量之後恐有低價，16800點關卡宜守穩。

2.台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，23日行政院會將聽取此一報告案，隨後將由政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中偕同經長王美花對外說明。鄧振中22日表示，加入CPTPP台灣已經準備好了，現在是提出申請的最好時機。

3.對於市場憂心恒大風暴恐變成中國版「雷曼兄弟」，國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）和亞洲開發銀行（ADB）相繼向市場信心喊話。IMF表示，相信中國有政策和工具來防止恒大演變為系統性危機。

4.台股跌破萬七大關，官股券商護盤急急如律令，據統計，八大官股券商22日買超89億元，為近兩個半月來最大買超，主要鎖定半導體三雄及貨櫃三雄等股力挺護盤。投資專家指出，兩大內資指標－投信與官股合力加碼買超逾110億元，力抗外資賣壓，台股成交值也放大至近3千億元，預期市場重大賣壓應已渲洩完畢。

5.國泰金控22日公布的最新國民經濟信心調查顯示，到9月上旬依舊有41.4％的受訪民眾看好未來半年台股行情，預估應會持續多頭，台股樂觀指數達15.9，比8月再上揚逾4點，且已維持十個月正樂觀指數。同時間，9月上旬依舊有29.4％的受訪者表示，有意將現金、定存等轉入股票投資，風險偏好指數12.5，持續16個月正指數，續創2010年3月此調查啟動以來的最長投資股市正意願，代表散戶信心仍強，資金動能有撐。

6.聯發科看好未來自駕車、電動車市場，並將車用電子部門取名為代號「黃山」。聯發科多媒體事業資深總監熊健透露，聯發科車用產品經過嚴格前裝車用零組件供應鏈測試，且智慧座艙系統更創下全球最快，將以B2C2B模式全力搶食這塊新車用大餅。

7.iPhone 13將於9月24日在包括台灣在內的全球首波市場開賣，五大電信公司將上演拚場秀，中華電信、台灣大哥大考量疫情，將舉辦iPhone登台販售以來首場線上開賣會，遠傳、台灣之星、亞太電信則仍將舉辦實體活動。

8.受惠印度市場對iPhone需求強勁，尤蘋果此回推出iPhone 13系列新品後，將帶動iPhone 11／12等舊機型系列在印度銷售增長，也將拉抬蘋果在當地的組裝台廠鴻海旗下富士康及緯創，加速於明（2022）年3月前達到今年度的PLI（生產連結激勵計畫）目標。

9.面板價格9月跌勢再擴大，瑞銀證券直指，接下來跌幅可能更劇烈、跌價的產品也從電視面板向外擴散，報價下挫延續的時間甚至拉伸到2022年上半年，將友達、群創股價預期雙雙砍至15.3與14元，逼近美銀證券賦予面板雙虎的外資圈最低價。

10.根據市調機構集邦科技最新調查顯示，第三季旺季後DRAM的供需充足率（sufficiency ratio）於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，此將削弱後續的備貨意願。因此，集邦預測第四季DRAM合約價將開始走跌，而部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5％，整體DRAM合約均價跌幅為3～8％。

11.主計總處公布就業調查指出，隨著疫情好轉，就業市場回溫，8月失業率降至4.24％，連續第二個月下降，顯示勞動市場已漸改善，惟8月失業率仍創近八年同月最高，說明疫情的影響尚未消失。研判9月失業率還會再改善。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意