【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業指數漲338.48點或1%，為34258.32點。標普500指數漲41.45點或0.95%，為4395.64點。那斯達克指數上漲150.45點或1.02%，為14,896.85點。

2.不隨美歐，日銀堅持貨幣寬鬆。在美國聯準會（FOMC）公布會議結果前夕，日本銀行（央行）21日在例會後宣布維持現行貨幣政策不變，並提及出口與工廠生產前景將受供應鏈限制的影響。日銀最新說法強化外界對該央行維持超寬鬆政策的看法，不會跟隨美、歐縮減購債。

3.兩聯準會官員炒股，遭點名下台。倡議團體要求在2020年聯準會（Fed）積極救市，支撐受疫情重創的經濟之時，頻繁進出股市的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）下台。

4.亞銀調降亞太今年成長預估，台灣逆勢上修至6.2％。亞洲開發銀行（ADB）22日調降亞太開發中國家今年經濟預估，原因在於Delta變種病毒疫情延燒、疫苗接種速度不一，加上多國重啟封鎖隔離措施，為該區經濟復甦道路增添障礙。但ADB看好台灣經濟成長，今年成長率從4月預測的4.6％上修至6.2％，明年維持3％不變。

5.避免債務違約、政府運作停擺，美眾院凍結舉債上限。美國眾議院21日通過一項法案，讓政府能夠持續運作至12月初，並凍結債務上限至2022年。此法案仍須經過參議院同意，但國會兩黨對此問題僵持不下，令美國聯邦政府面臨債務違約風險。由民主黨掌控的眾議院周二以220票贊成、211票反對通過該法案。此法案能讓美國政府不斷炊至今年12月3日，並暫停執行債務上限至明年12月16日。

6.iPhone拚添偵測憂鬱新功能。外媒引述消息報導，蘋果近日與加州大學洛杉磯分校（UCLA）及百健（Biogen）合作研發，希望透過iPhone內建感應器來偵測憂鬱、認知衰退的早期徵兆，透露蘋果不再讓Apple Watch主導健康功能。

7.Zoom收購Five9，遭美以國安為由調查。美國司法部近日以國安風險為由，對視訊會議軟體公司Zoom收購雲端客服中心Five9一案展開調查，再度讓Zoom與中國政府的關係受到關注。根據司法部在8月向聯邦通訊委員會（FCC）提交的文件，司法部負責監管電信業外來投資的委員會近日將對Five9收購案展開調查，目的在釐清這項交易是否「對美國國家安全或執法造成威脅」。

8.租客變房東，谷歌21億美元紐約買樓。谷歌斥資21億美元購買目前租用的曼哈頓辦公大樓，根據房地產研究機構Real Capital Analytics表示，這起買賣創下新冠肺炎疫情爆發以來，美國單棟商辦最貴交易紀錄，同時也是美國史上最貴房地產交易之一。

9.優步本季可望首次獲利。優步（Uber）預料本季在經調整基礎下有機會展現獲利，這將是該公司成軍10多年來首次達到季度盈餘的里程碑。

(時報資訊)