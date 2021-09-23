【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.782元兌一美元收市，貶值4.6分，成交值為13.06億美元。

2.集中市場22日融資減為2635.79億元，融券減為534379張。

3.集中市場22日集中市場總體自營商賣超93.45億元，投信買超21.08億元，外資賣超355.58億元。

4.中鋼雖然8月鋼品銷量減少，但因價格好轉，自結8月合併營業利益達84.95億元、月增4％，創單月新高，單月合併稅前淨利為87.1億元、月減4％、年增4,877.14％，創單月獲利次高，累計前八月合併稅前盈餘529.97億元、年增1,477％，創同期新高，每股稅前盈餘3.37元。

5.遊戲廠商智冠第三季、第四季在IP授權、新遊戲推出以及舊遊戲改版之下，營運將有望增溫，旗下IP授權的新手遊《天地劫》近期在台港澳推出，最快9月將有望有分成金進帳，舊遊戲也在近期則積極推出改版，而子公司中華網龍新手遊將有望最快於第四季推出，在多項動能帶動下，法人估智冠營運將有望逐季成長。

6.國際IDM大廠，在新冠肺炎疫情蔓延下為避免生產鏈發生斷裂危機，已開始釋出GaN及SiC晶圓代工訂單，漢磊及嘉晶承接IDM廠訂單直接受惠。

7.中國大陸恒大風暴恐拖累房地產市場，造成對水泥的需求減弱；整體營收超過六成來自大陸市場的台泥、亞泥表示，當地政府正執行「能耗雙控」政策，水泥供給嚴重不足，且市場進入旺季需求強勁，預期價格上漲趨勢持續，第四季營運「價漲量增」的格局不變。

8.微機電（MEMS）麥克風廠鈺太2021年在筆電、遊戲機及跑步機等終端產品帶動下，法人預期，鈺太全年獲利將可望倍數成長，且2022年在遊戲機、智慧電視等非筆電出貨可望續強情況下，營運將可望再拚新高水準。

9.類比IC廠茂達布局Mini LED市場傳捷報，將於年底前開始量產出貨並打入大尺寸電視供應鏈，加上DDR 5的電源管理IC將於2022年放量出貨。法人看好，茂達在多樣新品將於2022年齊力衝刺出貨帶動，業績將有望更上一層樓。

10.貿聯-KY受惠產品組合優化及反映原物料成本調整報價，第二季營運優於預期，展望下半年，法人看好該公司產品組合持續優化，包括電動車、儲能、資料中心、半導體設備等產品比重提升，並降低來自筆電產品營收，有助於下半年毛利表現進一步成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意