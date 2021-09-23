【時報記者林資傑台北報導】鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)公告，董事會決議參與認購台康生技(6589)私募現增新股，以每股91.5元取得2.75萬張，合計斥資25.16億元取得約9.21％股權。以台康生技22日收盤價140元計算，折價達約34.64％。

鴻準表示，此次投資資金來源為自有資金及借款，目的為長期策略投資。完成交易後，鴻準將成為台康生技第二大股東，僅次於鴻海創辦人郭台銘。郭台銘透過個人公司鋐維，斥資50.32億元認購台康生技私募新股、取得約18.56％股權，成為最大股東。

此外，鴻準法人董事財欣國際、鴻揚創投分別於7月底、8月底辭去2席及1席董事，使鴻準7席董事中僅剩1席董事及3席獨董、變動率達3分之1，鴻準按規定將在10月20日召開股東臨時會、進行董事改選。

鴻準此屆董事席次自7席縮至5席，2席一般董事由永齡資本控股提名，代表人為由前京鼎財務長暨發言人呂軍甫、鴻海董事長特助林群倫。3席獨董方面，現任獨董陳耀清續獲提名，另2名為安盛資本投資部副總吳敬恒、安略律師事務所主持律師蘇維國。

根據鴻準公布的新任董事被提名人名單陣容變化，以及此次決議投資入股台康生技，外界認為，鴻準未來針對生技醫療領域的相關布局，將成為後續對營運轉型發展策略的最新關注焦點。

(時報資訊)

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