【時報-台北電】台指期週三跌至16900點。價差方面，台指期轉為逆價差-25.82點，電子期轉為逆價差-1.88點，金融期轉為逆價差-0.41點。現貨部分，三大法人賣超426.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加957口至-9106口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1215口至-17828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少113口至-7903口。

週三市場靜待聯準會貨幣政策決議，並持續關注縮減購債的訊息，另外受中國恆大債務危機持續發酵，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌0.15%，標普500下跌0.08%，那指上漲0.22%，費半上漲0.2%。台股昨日開低走低，電子、金融、傳產全面賣壓湧現，開盤跌逾四百逾點，最低來到16838.58點，終場收16925.82點，失守萬七、半年線，權值股來看，台積電跳空開低下跌2.33%，收586元，聯電也下跌1.52%，收64.6元，電子股，傳產類股以鋼鐵跌勢最重，中鋼下跌3.97%，收36.3元。整體來看，全球股市於中秋連假期劇烈震盪，台股短線呈低檔盤整，買盤轉趨觀望，成交量量能不足，短期持續關注恆大債務後續影響。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.06。VIX指數上漲4.57至21.71。整體選擇權籌碼面有利空方。(永豐期貨提供)

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