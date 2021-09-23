白宮今天公布30位總統科技顧問會議成員名單，其中包括出身台灣的微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。

根據白宮的簡介，蘇姿丰是電氣工程師，也是半導體與高效能處理器專家，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，從而使半導體效能提高20%。

蘇姿丰是出身台灣的新移民，她是首位獲得電機及電子工程師協會（IEEE）羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎的女性，並被「財星雜誌」（Fortune）評選為2020年年度商業人物第2名，以及「巴倫周刊」（Barron’s）2019年世界最佳執行長之一。

蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）與國際商業機器公司（IBM）任職，於2012年轉任超微（AMD）擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。

美國總統科技顧問會議（PCAST）負責向美國總統與白宮提出科學、技術與創新政策建議。白宮表示，今年的PCAST是史上最多樣化的一屆，首度有2名女性出任共同主席，也是首次女性成員過半，有色人種與移民超過1/3。多樣化將能帶來廣泛觀點，以因應美國最緊迫的機遇與挑戰，從而造福所有美國人。（編輯：陳正健）1100923

(時報資訊)

#蘇姿丰 #執行長 #顧問 #美國總統 #科技

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3126.95 -13.56(0.43%)
13:26
香港恆生
24322.58 +101.04(0.42%)
13:31
上證指數
3639.86 +11.37(0.31%)
13:31
深圳成指
14389.13 +112.05(0.78%)
13:31
英國FTSE
7083.37 +102.39(1.47%)
09/22
法國CAC
6637.00 +84.27(1.29%)
00:05
德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

延伸閱讀