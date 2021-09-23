美國總統拜登今天在全球防疫峰會上承諾，將再捐贈5億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，協助在疫情中苦苦掙扎的國家抗疫。

法新社報導，拜登在白宮召開全球防疫視訊峰會時表示：「這是場需要動員全體之力解決的危機。美國將成為疫苗的武器庫，將像我們在二戰時期曾是民主的武器庫那樣。」

據報導，拜登宣布再捐5億劑COVID-19疫苗後，美國承諾捐贈的疫苗總量累計達11億劑，超過全球其他國家承諾捐出的總和。

拜登這次宣布捐贈的5億劑疫苗是由美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產，意在幫助貧窮國家。（譯者：陳正健）1100923

(時報資訊)

#拜登 #美國 #5億劑 #疫苗 #抗疫

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