日本首相菅義偉今天表示，日本計畫將總共捐贈6千萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給其他國家。日本先前曾承諾捐贈3千萬劑疫苗，如今捐贈總量多出一倍。
路透社報導，菅義偉以預錄影片參與美國主辦的全球防疫峰會，他在影片中指出，自己很高興宣布，日本共將提供至少約6000萬劑疫苗。
此前，日本曾承諾捐贈3000萬劑疫苗，迄今已捐出其中約2300萬劑，多數捐給亞洲國家，包括台灣、越南及印尼。
在疫苗接種推動方面，日本起初曾落後其他工業化國家，但目前境內已有55%人口完整接種，大約與美國相當。（譯者：陳正健）1100923
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