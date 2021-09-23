菅義偉參與防疫峰會 宣布日本將共捐6千萬劑疫苗。(示意圖/達志影像)
菅義偉參與防疫峰會 宣布日本將共捐6千萬劑疫苗。(示意圖/達志影像)
日本首相菅義偉今天表示，日本計畫將總共捐贈6千萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給其他國家。日本先前曾承諾捐贈3千萬劑疫苗，如今捐贈總量多出一倍。

路透社報導，菅義偉以預錄影片參與美國主辦的全球防疫峰會，他在影片中指出，自己很高興宣布，日本共將提供至少約6000萬劑疫苗。

此前，日本曾承諾捐贈3000萬劑疫苗，迄今已捐出其中約2300萬劑，多數捐給亞洲國家，包括台灣、越南及印尼。

在疫苗接種推動方面，日本起初曾落後其他工業化國家，但目前境內已有55%人口完整接種，大約與美國相當。（譯者：陳正健）1100923

(時報資訊)

#菅義偉 #疫苗 #日本 #峰會

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