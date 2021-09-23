拜登馬克宏通話盼化解齟齬 兩人10月歐洲會晤。(圖/路透)
拜登馬克宏通話盼化解齟齬 兩人10月歐洲會晤。(圖/路透)
在美英澳三方安全聯盟成立，澳洲中止與法國建造潛艦合約後，美國總統拜登與法國總統馬克宏今天首度通話。兩人同意10月底於歐洲會晤，法國駐美大使也將在下週重返華府。

拜登今天與馬克宏（Emmanuel Macron）通電，尋求化解外交風波。這是美、英、澳15日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，澳洲終止與法國簽訂的建造潛艦合約，改與美國合作打造核動力潛艦艦隊，致使法國大動作召回駐美、澳大使後，兩人首度通話。

拜登與馬克宏兩人通話後發出聯合聲明表示，兩人一致認為盟友間就法國和歐洲夥伴戰略利益公開磋商，對情勢有益。拜登表達對此的持續承諾。

兩人也決定展開深入磋商，為實現共同目標，確保信任創造條件並提出具體措施。拜登與馬克宏也同意將在10月底於歐洲會晤，以達成共識並確保此一進程。馬克宏並決定讓法國大使下週返回華府，並與美國高階官員展開密切合作。

拜登則重申法國與歐洲參與印太地區的戰略重要性，包括歐盟近來公布的印太戰略框架。美國也認同歐洲建立更強大和更具能力防禦系統的重要性，對跨大西洋與全球安全帶來積極貢獻，並與北大西洋公約組織（NATO）形成互補。

在聯合打擊恐怖主義框架內，美國也承諾加強對歐洲國家在非洲沙赫爾（Sahel）地區反恐行動的支持。（編輯：陳正健）1100923

(時報資訊)

#拜登 #兩人 #歐洲 #馬克宏 #會晤

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