美國聯邦準備理事會（Fed）今天結束為期兩天的政策會議，決定維持基準利率逼近於零，並且暗示可能最快於明年升息，早於先前預期。
聯準會發表聲明指出，如果美國經濟持續改善，聯準會將可能很快開始放慢每月購債步調。購債意在降低長期借款利率，以鼓勵借貸和支出。
美媒報導，聯準會一致投票決定，維持短期基準利率逼近於零，但聯準會多數成員認為，首度升息將發生在2022年。
這次暗示的升息時間早於先前預期。聯準會今年6月公布經濟預測時，略過半數的聯準會成員預期將在2023年開始升息。
聯準會指稱，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀升，減緩了美國經濟復甦腳步，但聯準會可能準備好很快開始撤回刺激措施。（譯者：陳正健）1100923
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