除了大力推動公共自行車站點的建置並鼓勵民眾騎乘，為確保使用者安全，台中市政府也持續為使用者、使用者外之的第三人，分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，民眾只要透過APP登入個人身分等資料，就可以為自己增添一分保障。

交通局指出，台中市從2014年開始建置公共自行車系統（iBike），截至今年8月為止，累計騎乘人次已經達到4600萬，為確保騎乘者的安全與權益，市府也為使用者投保，今年由新光產物保險股份有限公司台中分公司辦理相關事宜，若騎乘者有相關問題或需辦理理賠，可洽詢該公司。

交通局表示，民眾只要使用APP（YouBike2.0）及微笑單車官網，登錄個人資料並完成「傷害保險」投保程序，即可在使用iBike時多一分保障，且相關手續簡單，而保險公司辦理理賠時，將調閱事故當次自行車租借紀錄、醫療證明與登錄個人資料是否相符，也因此，特別呼籲登錄的資料必須與租借公共自行車之卡片資料為同一人。

交通局說，只要完成資料登錄，並確定是在使用台中市的iBike時發生意外，造成失能、死亡者最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）；而若是因騎乘iBike發生意外而受傷住院者，每日可理賠住院醫療保險1000元；另第三人責任險部分若是與騎乘iBike者發生事故而導致死亡或受傷，最高可獲200萬元理賠。

交通局強調，為持續打造台中為低碳城市，完善綠色轉乘環境，市府也積極推動iBike租賃站設置，去年底即啟動「iBike倍增計畫」、預計增設1000處站點，並全面升級系統為「YouBike2.0」，未來將逐步朝山、海、屯區規劃設站，完善公共運輸系統。

(時報資訊)