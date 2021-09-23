外來投資持續黯淡。8月僑外資與陸資來台投資金額出爐，分別拉出連三黑與連二黑。累計前8月外資金額較去年同期減少35％、陸資更減75％。經濟部表示，主要是因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

雖然根據聯合國報告，疫情期間全球多數國家外國直接投資（FDI）都大為降低擊，但是也有像中國大陸逆勢成長，及先前亞洲外國投資者仍成長。為吸引資金，行政院今舉行院會，財部將針對「境外資金匯回管理運用及課稅條例實施成果」提出報告。

對比台灣出口雖拉出連14紅，但是外人來台投資卻是持續減少。經濟部投審會昨發布最新僑外資、陸資投資統計，今年8月份核准外資來台223件，金額5.1億美金，是年減6成，也是連續三個月負成長。陸資來台也不遑多讓，8月僅有3件，總共159萬美元，金額年減97％，兩者都是5個月來最大減幅。

累計2021年1到8月，外人投資金額是37億多美金，較上年同期減少35％。陸資投資2947萬美元，年減75％。外資對我減少投資最多的行業是金融保險業，少掉43％，其次是投資不動產業及專業科學及技術服務業。經部表示，主因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩。

(時報資訊)