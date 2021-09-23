我國於2002年1月以「台澎金馬個別關稅領域」名義正式加入世貿組織（WTO），市場大門因而開啟。有出口商表示，加入WTO後台灣農業並沒有像期待中的蓬勃發展，反而受到政府更多無效的控制，政府若不針對農產品改革，提高國際競爭力，許多外銷市場就可能被其他人占據。

不願具名出口商表示，無論哪一黨執政，農業都沒有像各黨承諾的「加入WTO後會更好」，反而受到政府更多無效的控制。根據WTO規範，入會後保價補貼必須調減，以稻米為例，國人每年食米量110多萬噸，結果卻常常生產到140多萬噸，過量生產下，政府不斷透過保價收購穩定價格，卻未對超種的情形，提出改善，不諱言，有些農民種稻就是為了賺保價收購的錢。

他說，政府應該以資源、政策和法令輔導農業往想要的方向走，而不是成立台農發這種「農產國家隊」，結果蔬果外銷績效不佳，台灣有什麼優質蔬果在國際是被認為「非台灣不可？」再不針對農產品項改革提升競爭力，許多農產品在海外可能被他國取代，迄今看不到政府超前規畫。

再來，當時台灣是以「台澎金馬個別關稅領域」加入，是經濟實體而非國家身分加入，台灣能否加入完全是中美協商的結果，可見當時蔡英文談判的WTO，無論在政治上和實質上都非常失敗。

展望企業社負責人蔡文展說，加入WTO後，最明顯的是進口水果多了，拉低國內水果價格，即使台灣水果不貴，民眾也可能優先選購進口水果。

台大經濟系教授吳榮杰表示，自由貿易不只是銷價和成本的競爭，台灣農業可以透過科技、研發、品質提升等轉向「非價格優勢」路線，讓消費者感到物超所值，「自由化會逼我們做調整，農業改革也要循序漸進，台灣農業就會找到自己的路。」

(時報資訊)

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