中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、台灣也正式遞出申請。行政院前院長陳冲則憂心，若是真要進行CPTPP入會，我國有無足夠的人才，大是疑問。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年認為，進入CPTPP需要共識決，其中國際政治角力難免。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），但在美國川普總統上任之後宣告退出，4年後CPTPP已經成形。我國從CPTPP前身TPP時，就開始準備入會，至今12年，雖然美國在2017年退出，仍有日、紐、澳、星、馬來西亞、越南等11國家，人口規模將近5億，總GDP占全球13.3％。

名稱方式難避開政治因素

劉大年指出，當初美國成立TPP就是為了防堵中國大陸，後來自己又退出，目前狀況有點類似當初兩岸申請加入世貿組織（WTO）狀況，經過很長一段時間的折衝及妥協，中國大陸和我方最後分別以143和144號一前一後加入WTO。如今兩岸同時申請加入CPTPP，不論是名稱或方式，一定會有國際政治因素干擾。

陳冲表示，台灣經貿立國，長久以來都是採且戰且走的策略，1989年以關稅領域的名稱申請加入WTO，經過10多年的努力終於加入。按照原計畫，從此融入國際經貿體系，但不幸多哈回合談判觸礁，各國轉向雙邊或多邊經貿體系。

20年來全世界FTA增加600多個，台灣只參加4個象徵性、占貿易額僅0.4％的協定；2008年因兩岸關係緩和，促成台紐、台星FTA簽訂。但是隨著兩岸服貿在立法院卡關後，台灣的貿易協定也就未有「更明確」的進展。

陳冲憂心，縱使台灣申請加入CPTPP，有無談判人才與經驗是一個問題。

2000年後藉參與WTO的諮商所培養的人才，漸次凋零。ECFA談判時，就已經出現青黃不接的態勢，爾後台星、台紐的雙邊諮商更是捉襟見肘，進行CPTPP入會我國是否有足夠的人才，大是疑問。

陳冲促著手EFTA減少阻力

陳冲認為，台灣也可同時考慮歐洲自由貿易協會（EFTA）著手。EFTA是由非歐盟成員的瑞士、挪威、冰島及列支敦斯坦組成，部分成員也已與中國大陸完成貿易協定，阻力較小。

且該協會已簽署29個FTA，經驗豐富，總人口1500萬人與台灣相當，產品互補性高，民間關係不錯，應是很好的切入點，對台灣的好處，一則練兵、培育人才；二則事成也可提振士氣，對我國外交困境也有幫助。

(時報資訊)