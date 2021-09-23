數位五倍券昨日上午9時起開放綁定，網頁就大當機，經濟部祭出限流機制，並加強網站伺服器流量因應，1小時後才正常。昨首日五倍券官網湧入1028萬人次，數位個人綁定逾161萬人、共同綁定46萬人，合計領取數位券人數207萬人。僅僅1天，就超越數位三倍券整年的181萬人，最受歡迎的500元好食券僅剩一半名額，預料周五前會被搶完。

500元好食券 名額剩一半

蔡英文總統昨天表示，五倍券效力等同現金，中央各部會也都有加碼，優惠更多，不只五倍，希望大家用振興五倍券，線上或出門購物，支持喜歡的店家。

去年三倍券官網首日大當機，這次五倍券上路，行政院戒慎恐懼，在中秋連假期間反覆壓力測試，但仍舊出現大塞車。政務委員唐鳳還推出綁定五倍券的教學影片，綠委陳亭妃受訪表示，「我覺得很可愛，非常清楚」，但在野黨認為這是預算沒花在刀口上。

台北市長柯文哲則表示，五倍券方向雖對，但執行與準備上都要注意，五倍券一下就掛掉，多漏氣，到底是誰負責，怎會這樣？他猜政院會被立院毒打一頓。

一上線就掛掉 柯酸多漏氣

去年三倍券選擇信用卡、行動支付、電子票證的數位綁定人數，僅176萬人，比例8％，可說被紙本券完敗。昨天五倍券才開放綁定1天，單人綁定人數161萬人，共同綁定46萬人，合計超過207萬人。

經濟部長王美花說，今年五倍券在數位綁定的第一天就已超越去年三倍券整年領券人數，有利強化非現金交易的推廣，讓店家拚五倍券商機時更方便。

共同綁定反悔 注意最後期限

此外，各部會加碼券登記抽籤人數，以國旅券490萬人最多、農遊券487萬次之。其他藝Fun券474萬、動滋券471萬、客庄券423萬、地方創生券305萬人，僅i原券70萬人較少。

對於數位券熱度遠勝三倍券，經濟部官員表示：「就是500元好食券助益！」因為先領先贏，前400萬人才有機會，吸引不少民眾一開始就踴躍綁定。另外今年五倍券有推「識別標章」，讓數位券比照紙本優惠等也有吸引力。對於目標五倍券2成，超過400萬人目標，有信心可達成。

數位券共同綁定期間為9月22日至10月1日，上限5人，若反悔想取消，最晚在10月6日中午12時前有機會。

(時報資訊)