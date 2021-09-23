Delta變種病毒持續在各國蔓延，民眾仍不能掉以輕心，專家建議在室內空間要注意空氣流通，以降低群聚感染風險。但面對屋外的PM2.5空污問題，如何安心打開窗戶通風？許多知名建商如台北甲山林香榭帝寶、台中精銳建設Garden One、高雄振美建設居采麓園等，紛紛採用通過歐盟ECARF認證的荷蘭Poll-tex普特絲防霾紗窗，利用專利靜電有效阻隔戶外髒空氣，又能保有紗窗的通風性，減少過敏問題，打造高規格的健康防疫宅。

荷蘭百年紡織大廠L.van Heek Textiles BV製造的「普特絲Poll-tex防霾紗窗」兼具高透風、高透光，並利用專利近永久靜電科技有效阻隔戶外的PM2.5、細懸浮微粒進入室內，不只防霾、防蚊蟲、防塵，在集合式住宅中最為人詬病的二手菸、油煙等異味問題也可以有效改善，大幅提升居家住宅的空氣品質。產品的獨特優異性，成功吸引Bill Gates比爾蓋茲將Poll-tex防霾靜電濾網投資應用在國際In2Care防蚊產品。

疫情效應下，造成各國瘋狂搶訂防疫建材Poll-tex普特絲防霾紗窗，為了供應全世界的需求量，荷蘭製造商在今年使用最新的機具設備，提升產能，台灣普特絲是台灣地區唯一獨家總代理Poll-tex防霾紗網，持續提供最新製造的Poll-tex防霾靜電濾網為民眾服務。

總經理黃振明表示：「疫情尚未結束，居家安全防護一樣不能輕忽，Poll-tex普特絲防霾紗窗能協助民眾居家空氣品質提升，更能減少病毒殘留或入侵，讓家能成為真正的避風港。」Poll-tex普特絲防霾紗窗網站︰http://www.poll-tex.com.tw/。

(時報資訊)