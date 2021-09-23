由創星淨聯科技公司推出上市的「Purus air i智慧隨身清淨機」，係台灣獨家設計、製造；同時也是國家級研究單位的新創團隊。以「全球獨家專利螺旋電暈靜電集塵清淨機」之姿，將傳統大型工業潔淨設備「靜電集塵器」微型化至保溫瓶大小，達到去除99％PM2.5效果。通過第三方檢驗，證實可以有效去除辦公室、房間、書房中各種電子設備、煙塵、細菌和過敏原。可以讓你隨時隨地安心呼吸、享受在身邊的好空氣。

空氣潔淨專家、Purus創星淨聯執行長陳台彰博士表示，「靜電集塵器」具備優異去除懸浮微粒（氣膠;aerosol）能力，是目前運用於火力發電等高污染工業中最可靠的主流設備。Purus air i以最創新的設計與工藝打造42道高密度螺旋電暈，集「零耗材、重複使用」、「除塵滅菌」、「智慧偵測」、「節能省電」、「微型高效」的智慧隨身清淨機。

「我們要在最靠近自己的距離內，有個隨時隨地可以安心呼吸的微氣候」。陳台彰進一步表示，Purus設計理念最適合24小時長時間使用，維護自己與家人周遭空氣品質。除了去除，還可隨時查看PM2.5數值，更精確有效去除污染源。

陳台彰指出，近年空氣品質的下降，讓空氣污染成了大眾關注的議題之一，空氣污染不是只會發生在戶外的環境，連密閉空間也會產生空污。譬如平時開車也會造成車內空污，包括使用室外循環、用芳香劑與衛生習慣不佳等等，都可成為影響車內空氣品質的元兇。

創星淨聯「Purus air i智慧隨身清淨機」，挾其工研院的尖端科技與技術為核心、第一代產品由2016年鴻海集團創星物聯出品、在台灣製造等菁英團隊的助攻下，自上市2～3年以來，掀起空氣清淨機產業新變革，搶攻綠色商機，希望對環境更友善、也為地球盡一份心力。

(時報資訊)