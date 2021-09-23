日本Hitachi日立空壓機台灣地區總代理維恩實業公司，針對半導體和電子產品製造的壓縮空氣之解決方案，維恩推出Hitachi日立高科技「DSP-NEXTII系列－多功能彩色觸控式面板」、「OSP系列－運轉/停機雙效能」、「SRL系列－渦卷式（噪音值超低）」等空壓機。提供「潔淨、節能、低震動、低噪音、運轉穩定」等品質，廣受半導體、電子、醫藥、生技、食品等產業的肯定與好評。

維恩公司總經理徐文錦表示，日立空壓機秉承著與時俱進的精神跟隨時代的需求,不斷更新產品的功能，在節能方面：從NEXT II系列開始全數採用國際標準IE 3等級的高效率馬達。變頻機方面：100HP以下的機型更採用更高效率的DCBL驅動馬達來達到極致的節能效果。

在操作控制方面：G1系列更具備Wi-Fi連結功能，不論是遠方監控操作或是雲端的機台運轉狀況的資料儲存，均能配合現在手機時代的方便使用。除此之外，穩定性高、故障率低、使用壽命長，更是日立空壓機長久以來在市場上備受肯定的口碑。

徐文錦進一步表示，日立早在在2017年即推出「非晶質馬達（Amorphous motor）一體型無油渦卷式壓縮機」，這是世界上第一個搭配馬達效率IE5等級的一體式渦卷壓縮機，充分展現了日立的研發能力以及製造技術，在先進工業國家空壓機進口品牌歐、美、日三大體系裡面，尤以日系的日立空壓機為第一大品牌，備受矚目。

維恩實業代理日本Hitachi空壓機近24年，為廣大日立空壓機產品的使用者提供最完善的售後服務，至今北中南三區擁有近百名日立空壓機學校教育訓練合格者，將以完整的售後服務團隊讓使用者更安心採購使用。維恩實業官網：http://www.whirl-wind.com.tw。

(時報資訊)