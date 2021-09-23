去年底通過科技部審核並於今（110）年9月進駐南部科學園區的正鉑企業，係以「光製造技術」享譽業界的專業雷射技術廠，繼推動「雷射革新‧智造所驅」受到各界肯定外，再因應全球碳關稅巨浪逐步來襲，率先啟動環保雷射技術多元應用，以實現產業碳中和要求，除徹底符合全球環保製造規範，並降低因落實碳中和所產生的環保成本。

該公司總經理陳政嚴表示，隨著國際環保製造新趨勢，於製程中均要求審視碳足跡進而達成碳中和目標，若不遂行將課以碳關稅；如蘋果公告「2030年，蘋果所有業務及其製造供應鏈都會實現碳中和」，除了蘋果，包括Nike、Google、沃爾瑪、Ikea、賓士等，各行業的龍頭廠都在做出「碳中和」、「淨零排放」的承諾，意即，在減塑、減碳趨勢下，若不改變就會被淘汰；換句話說，台灣企業未來10年將因實現國際大廠各種環保要求面臨最難過的關卡。遂此，正鉑雷射建構環保雷射技術平台，推行客製化雷射製程協助企業實現減少碳排放，以迎合國際大廠對於製程中各種環保檢視。

陳政嚴接著指出，除領先業界開啟環保雷射技術多元應用，正鉑所開發的雷射應用智慧型工作站已漸成市場主流，該智慧型工作站，係在後段加工產線導入自動化、大數據分析、光學檢測等，讓產品成品前得以自動辨識製程品質，使產線調整為最佳化並精準控管產能，讓產能及品質均成為可視化。

現今，正鉑雷射擁有雷射光路設計及雷射機台系統整合能力，也相繼獲得經濟部工業局CITD計畫、科技部AI-ROBOT聯盟計畫、科技部產學合作計畫及台南市政府SBIR計畫，同時，正鉑雷射正積極與國內頂尖研發單位攜手合作，挑戰國際層級技術；現階段，各式雷射設備遍及多家上市櫃公司及2、300家企業客戶；其工業雷射設備包括雷射打標、雷射銲接、雷射切割、雷射清潔、大氣電將等。洽詢電話：（06）505-8858。

(時報資訊)