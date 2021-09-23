已通過上市審議委員會上市申請的全訊科技（5222），係國內高頻微波通訊領導性廠商，由於國防單位持續的計劃性支出，今（110）年營收月月成長。

累計前八月營收達5.87億元，較去年同期大幅成長54.39％，上半年稅前淨利1.58億元、EPS2.16元，更是創新高，而第四季又是出貨旺季；預估，全訊科技今年總體營收及獲利將有機會同創新高，並計劃於第四季掛牌上市。

全訊為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商，現階段為國內唯一專業砷化鎵整合元件（IDM）廠，提供客戶從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組等一條龍服務。

所研發製造的微波射頻元件、功率放大器（PA）及模組，主要應用在國防產業及5G通訊市場。

而隨著政府大力推動「國防自主」政策，全訊近幾年持續取得多起國防單位標案，由於國防單位標案多為複數年合約，加上近期政府為提升整體國防安全，計劃編列2,000億元國防特別預算，全訊將有絕大機會取得多項國防單位的標案訂單。

正因，多項市場利基顯現，全訊超前部署的新一代二廠，預計年底完成興建並試運轉，明年初加入營運，屆時，營收將邁入雙位數億元產值。

該公司表示，全訊科技去年是豐收的一年，稅後盈餘來到4.42元新高，顯見多年的無線通訊技術的努力正化為實質的貢獻，而今年因應直接上市要求，雖然資本額擴增，但絲毫不影響經營表現，獲利依然亮眼，甚至超乎預期；事實上，全訊科技除滿手國防單位訂單外，其部署印太地區的商業營運正逐步醱酵中，可望從Try order放量，此商業模式將掀起全訊科技的另一波營運高潮。

另一方面，在5G市場，全訊科技以國防規格技術跨足高階商用市場，近期積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域，已開發成功28GHZ及39GHZ 2W及0.5W PA，是最適合用於5G通訊小型基地台使用的毫米波（mmWave）功率放大器；目前已開始針對國內、外一線客戶進行送樣測試，由於毫米波為5G高頻高速傳輸通訊的主要關鍵技術。

預估，隨5G毫米波功率放大器（PA）產品認證測試及試量產進度推進，商用高階5G通訊產品，也將是該公司未來獲利的關鍵成長動能。

綜合該公司於國防產品及商用5G市場的可視性發展，全訊科技的高頻微波技術，將讓臺灣在國際無線通訊領域占得一席之地。

(時報資訊)

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