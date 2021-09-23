縱觀台灣精緻農業運用科技生化多元技術發展，均源自健康無毒島、精緻精準到結合新科智慧農業4.0現今發展成效。台茂奈米生化公司，源自1973年創立公司至今，董事長林冬霧秉持以「技術領先、品質卓越、滿意服務」的企業經營理念，專研製程碳酸鈣技術近40年餘，積極引領公司技術團隊，結合國內外產學農業專家專研天然植護液技術，並突破了天然植護液的粒徑在100奈米以下，運用焦炭及石灰石材料，配合新創設施以溫度1200度鍛燒技術製成液態狀。並成功將此種天然植護液元素，成功應用於農業植栽應用上，博得國內外農業產學專家一致肯定，亦奠定台茂農業生化應用技術領先地位，揭開創價台灣現行新科農業植株健康栽培推展，翻轉台灣MIT正統精緻農業多元發展邁向新藍海標竿。

據董事長林冬霧表示，台茂奈米生化研發所推的天然植物保護液，主要是運用以台茂的奈米鈣為載體，其增添植栽所需要的微量元素，噴灑於植栽葉面施肥用途，讓植物能直接從葉面跟果皮，能直接漸進吸收，促使農作物生長及收成時間縮短、產能增加、成本降低及增加獲利。

台茂奈米生化於2004年獲得國家品質保證金像獎殊榮後，亦陸續得到國內外植栽驗證成果，通過2021 ISO9001:2015認證。其中GDF天然植護液研發，在台茂團隊及農業專家的指導努力與技術突破下，率先推出系列天然生化植護液。其特點是無異味、對人體與環境無公害影響。聲名遠播受泰國政府與農業專家、農班實地測試，應用噴灑於原本即將枯萎的瓜藤、果樹、蔬菜及植物上，並歷經30天後，針對經所噴灑測試的植物上，其成效斐然，不僅讓當地農民及官員親身見識到MIT台茂卓越超高的技術外，更看到了滿意成效，得到當地農業官員及農民廣大認同與喝采。

在中興大學前副校長暨名譽教授鄭政峯指出，從生化專業角度而言，農業植株健康栽培技術與策略觀點，以葉面噴灑植株所需元素來補充土壤吸收養分補之不足，是具有保護與防禦植株所缺的鈣、矽元素及生理功能的微量元素。重建植體防禦及有益土壤微生物生態，對植株葉面及根系可提供保護，並提高有益微生物及濃度、健全根系發展，進而可以促進植株生長過程及根系健康暨營養吸收。而土壤微生物生態的重建重點，尚須有賴於土壤中有機質的補充。且在農業的永續發展上，農民應建立植株健康栽培新知，塑造植株健康成長環境才能種植出健康安全蔬果，才能吃出健康的人類與重視保存健康的新環境。亦能早日落實農委會，農藥十年量減半目標，讓食安環保加值的綠色環保理想永續有利農業發展。在不可知的未來環境與極端氣候影響下，以植株的健康栽培理念及應驗結果，似乎在可見的未來農民是有機會克服極端氣候下的植株栽培與糧荒問題。

勤益科大管理學院創院長林文燦教授表示，從植株健康栽培與管理的運行機制上，任何的農作植栽管理可活用智慧農業4.0發展的方向推進結合智慧感知技術，如以NB-lOT融合物聯網監控所收集資料，再透過數位化大數據分析來了解與改善植栽生長環境，做有效精準管理及發展提高農民作物收益，亦可降低農民作物輕量化與農民過勞及改善管理問題。04-26932811

(時報資訊)