根據美國管理顧問公司ATKearney最新發布的「2019年全球零售業發展指數」（The 2019 Global Retail Development Index），在分析具發展潛力的30個新興經濟體中，印尼排名第五，僅次於中國大陸、印度、馬來西亞及迦納，在東協國家中排名第三。

此外，根據ATKearney估算，人口逾2.6億的印尼，零售市場規模約為馬來西亞及越南的四倍，約為泰國及菲律賓的三倍，深具發展潛力。

此外，印尼電子商務近年來蓬勃發展，東南亞11隻「獨角獸」企業中，印尼即包含五家，印尼消費者舉凡生活中的食、衣、住、行都已離不開線上購物，帶動印尼電子商務的發展，為領土廣大且人口眾多的印尼人民提供了節省時間與金錢的便利通路。

印尼在雅加達、萬隆、泗水等都會人口密集地區的居民熱衷線上購物，避免塞車與人潮擠的購物苦惱，越來越多印尼消費者在線上（online）進行網路購物，而不是到線下（offline）的實體門市購物，此一趨勢逐漸成為消費主流。 2020年的新冠肺炎疫情加速印尼電商市場的發展，在疫情期間，消費者為了避免到公共場所接觸人群，印尼蝦皮與Tokopedia主要電商平台，網站消費者造訪流量皆大幅提高，顯見印尼消費者對於電子商務的依賴程度越來越高。

總體而言，推動印尼電子商務市場規模成長的主要因素包含四點：不斷成長的中產階級人口、行動裝置網路使用普及率提升、金融科技與數位支付的成長，以及新冠疫情加速消費者對於電子商務的依賴程度。未來，印尼的電子商務將會成為生產者供應和消費者需求之間的重要橋探。

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（本文源自：印尼消費零售市場商機調查-電商市場與運動休閒用品篇）https://www.trademag.org.tw/page/bookid1/?book_id=1882

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