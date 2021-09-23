雲端服務業者伊雲谷數位科技（6689），持續深耕OT應用領域，以高階圖形化程式語言LabVIEW串聯工業場域設備及雲端優勢，將工業4.0及物聯網概念加以實現。

伊雲谷於2021年初跨足OT，並成為國家儀器（NI）台灣區唯一在地官方授權代理商，下月將於台北、新竹、台中、高雄舉辦LabVIEW Reconnect開發者大會。暌違五年再次凝聚全台的LabVIEW使用者，結合雲端優勢及NI所開發之圖形化程式編譯平台LabVIEW，貫穿並整合OT及IT兩大領域。

現今工業物聯網趨勢多強調軟硬整合轉型策略，軟硬體間的藩籬在製造業的場域中卻難以打破。LabVIEW將硬體設備之運作邏輯融入程式語言，透過拖曳等簡易的操作介面，整合工業物聯網軟硬體的各項環節及邏輯，提升效率。

隨著市場對精密機械的品質要求提升，如何在智慧化的流程中，搭配足以監測製程中「毫秒級」的資訊點位，亦是LabVIEW整合雲端優勢的一大特點。包含高速運動控制、機器視覺與邊緣運算能力結合相關硬體模組，進一步擷取跨設備的生產訊號，串聯多種程式語言，在終端設備即完成機器學習等運算作業，充分發揮機台設備的生產能力。

根據Deloitte報告，工業4.0與製造業的現代化發展需仰賴多元技術共同支持，其中最受經理人關注的關鍵技術為物聯網，其次是AI人工智慧、雲端運算與數據分析。隨著轉型概念普及，產業端業者期待以最小投資獲得最佳轉型效益，伊雲谷提供企業一站式服務，將成為產業轉型一大助力。

(時報資訊)

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