以美國聯準會為首的鷹派風聲，通膨依舊是全球央行最為關注的議題，決策者握有更多支持收緊政策的理由，寬鬆前景降溫，輔以美債殖利率上揚，加劇黃金拋售賣壓，近月黃金期貨更自9月10日高點1,805，至17日跌至1,754.8美元。

星展銀行財富管理指出，除了通膨，投資人也擔心利率和稅收的上升。由於市場仍普遍預期美國聯準會將在今年底逐漸減碼量化寬鬆，黃金價格未能站穩1,800美元整數關卡。另一方面，雖然美國新增肺炎病例微幅下滑，但中國福建省的肺炎疫情卻出現惡化的情況，也導致了新的限制措施，都讓經濟前展受到壓抑。

富蘭克林證券投顧認為，決策者有意抑制大宗商品價格的政策壓力，建議黃金逢彈可適度調節。公債殖利率處於歷史低點，繼Delta之後，Mu變種病毒來勢洶洶，疫情反覆打亂經濟復甦步調，緊俏勞動市場及供需失衡情形可能使價格壓力超出此前預期，短線策略可以1,700～1,800美元為區間操作，逢彈適度調節，留意跌深進場機會，高波動或成常態，趨勢則偏弱。

渣打財富管理指出，由於美聯準會縮減購債預期和美元普遍走強，目前黃金和白銀大幅下跌，預計下一個支撐在1,740美元，或是在1,720美元更具強勁支撐，由於部分地緣政治風險仍在，黃金可能會吸引避險需求，建議投資人可以抓住此波跌幅的機會，尤其在1,720～1,675美元的強勁技術支撐區域。

世界黃金協會投組配置調查顯示，尚未將黃金資產納入投資組合的投資人當中，每十人有四人計畫增加黃金資產布局，平均預期投組配置比重約4％。

(時報資訊)