美元9月中旬再度走軟，牛津經濟研究院指出，人民幣對美元匯率在新冠疫情期間大幅走強，此種強勢不太可能持續到2021年剩餘時間和2022年，原因除了經濟條件的變化，決策者希望避免任何大幅升值的態度也相當明確，使得推動人民幣升值的市場壓力將有所緩和，預估2021年人民幣對美元匯率將到6.42左右，並預計2022年底升值也僅至6.36的關卡價。

由於人民幣與新台幣在疫情期間升貶幅亦步亦驅，近一年人民幣對新台幣匯率台幣貶值0.02％，近一個月來台幣升值0.28％，兩者差距甚微，牛津團隊此項分析是否也預報新台幣匯率的後勢，值得觀察。牛津研究團隊提醒，大陸匯率制度目前還不是自由浮動，官方對人民幣匯率的態度正在「逐漸轉向」更加市場化而已。

大陸名目有效匯率（NEER）是牛津經濟研究團隊觀察的重點。該院指出，2020年人民幣對美元、貿易加權匯率兩項，都出現大幅升值。2021年迄今，在美元相對強勢、人民幣對美元匯率走弱的雙重情況下，人民幣NEER繼續走強，足以顯示人民幣的挺強。總體上，2020年年中以來的這一波人民幣的升勢，大陸政策制定者似乎感到滿意。

牛津經濟研究院分析，2021年初以來，隨著對美國貨幣政策正常化的預期，加上重大財政擴張及經濟增長、通膨上調等經濟條件，美元NEER趨勢上有所增強，同一期間，人民幣對美元匯率大致橫盤整理。今年4月初至6月底期間，人民幣雙向波動，與美元的波動呈現一致。

6月人民幣走貶，不能視為美元牽動，而是可能受到中國人民銀行部份措施的影響，包括提高外匯存款準備金要求，北京方面希望人民幣走軟。綜合來看，美元走強和人民幣兌美元匯率大體持平，再比較今年來大陸NEER進一步升值，呈現一致的方向。

對於美元的前景，牛津和多家外銀財富管理均認為，2021年剩餘時間和2022年對主要貨幣走軟，美元已經提早反映政策效應，因此後續採取放空美元的操作策略。

中期而言，牛津亦認為，美元也較其它已開發國家的貨幣被價格高估。雖然如此一來，人民幣升值的市場壓力可能更大，但大陸政策制定者將成為阻升的一方，在未來幾個月阻止人民幣進一步大幅走強，更大的外部環境是近期DELTA變種病毒爆發，損害大陸內需活力，都是阻升人民幣的背景因素，因此人民幣在未來幾個月強勁升值的風險較低。

(時報資訊)