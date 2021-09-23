恒大地產將有一筆債券即將到期，法人認為，恒大地產即便違約也不會造成系統性風險，因為大陸政府調控房市不會希望避免系統性風險。因此，更有法人對於大陸房地產業基本面維持正向看法。

路博邁ESG新興市場債券基金黃奕栩表示，由於恒大地產有一筆債券即將在24日到期，本周勢必會有劇烈波動，主要是因為恒大是大陸前三大地產開發商，而且中國債占亞洲高收益債指數權重占比四成，其比重是該債券比重中最高，因此，該事件的確會讓市場有大幅波動，即使如此，該事件並不會引發系統性風險。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢也表示，恒大地產即便違約也不會造成系統性風險，因為大陸政府調控房市並非為了引發系統性風險，而是希望避免系統性風險。大陸政府從2020年開始針對地產商與房市進行調控，一方面是打擊炒房活動維持房價穩定，另一方面是降低地產商槓桿以達到整體穩定發展。

野村亞太複合高收益債基金經理人謝芝朕表示，恒大8月出現流動性緊張，銀行貸款期限集中的情形，愈來愈多的公司要求恒大償還逾期的帳款，預期恒大將會持續透過出售資產來減少債務並籌措資金，目前尚未有國內銀行或信託公司大幅撤回資金。

隨市場信心的大幅下降，銀行撤回資金的風險不可忽視，這恐怕會進一步加劇恒大的流動性挑戰。由於融資渠道受限，評級機構進一步下調評級的風險很高。

謝芝朕說，未來將持續關注公司進展，如果公司成功出售部分資產或公司獲得第三方注資（如政府相關實體、或近期媒體傳言之策略投資人），則可能出現反彈，但根據近期發展，下行風險有所增加，因此對恒大債券的看法變得較不樂觀。

富達國際說，8月中國高收益債利差強勁收窄近200bps，指數上揚近3％，可見若去除恒大外，中國高收益債仍有表現空間，而且大陸房地產8月銷售雖再度下滑，但新屋與二手屋房價仍處於上升區間，且整體產業（不含恒大）上半年獲利成長為高於預期的6％，負債水準也已從2017年41％的成長率降至今年上半年的9％。

(時報資訊)