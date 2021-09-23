投信法人表示，恒大事件影響產業的廣度和如今全球的財務體質和雷曼兄弟事件大不同，不會導致全球金融風暴，投資人仍可趁拉回逢低布局陸股。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，近幾年大陸政府反覆強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，藉此促進房地產市場抑制不合理需求，習近平在十四五計畫中更重申「共同富裕」，顯示了這次官方調控的決心。

恒大事件讓市場憂心是否重演2008年雷曼兄弟倒閉後對全球金融市場的衝擊，許智洋分析，恒大集團主要是地產商，儘管建案量近800件且遍布全國，負債金額亦高達3千億美元，為全球負債最多的房企，若違約或倒閉，必然對經濟有相當大的衝擊，但不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

大陸各地區對於房地產調控仍將持續，然而在考量目前經濟成長略有放緩之際，預期政府可望透過官營銀行進駐處理資產與負債，讓恒大事件「有序的退場」，而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第四季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大。

群益深中小ETF（00643）基金經理人張菁惠表示，大陸政府為了達到「共同富裕」政策目標，將致力發展「專精特新」中小企業，並著眼在如半導體、5G、AI、新能源電動等關鍵趨勢產業。但也同步的利用如對電商龍頭的反壟斷、補教行業的雙減、網路及數據的安全、銀行與地產的信用管制等監管制度的執行，建立其恩威並濟的政權實力。

群益投信建議投資大陸要跟著政策走，投資人須保握這次在監管制度施行下所創造的股市回檔投資契機，加上近期大陸加大放寬貨幣政策，還有時序即將進入年底的傳統旺季需求，金九銀十的股市多頭將可期待。

保德信投信強調，近期陸股受監管政策影響較為疲弱，但主要為港股與中概股實質衝擊較大，內需為主的A股基本面未受影響，隨著監管制度落地，待信心面修復後仍將有表現機會，建議大陸股市布局以A股為主，若目前持有者則可續抱。

(時報資訊)