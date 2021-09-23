隨變種病毒肆虐，市場憂心經濟復甦腳步受到影響，資產表現波動未歇，但預期再次大規模封鎖的可能性低，整體景氣復甦方向未變，在機會與風險兼具下，具穩健息收特性的資產料持續獲市場資金關注，其中金融次順位債因收益、抗震、資產品質三者兼顧，將是穩健投資首選。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，疫苗普及率提升，及各國對疫情防堵已有經驗，因變種病毒再次封鎖機率低。觀察聯準會（Fed）發帶的結論，有關縮減購債的議題，採循序漸進式退場，其他主要央行則多維持寬鬆政策不變。金融市場仍處低利環境、收益需求依舊強勁，但未來貨幣政策溫和收緊預期，具殖利率優勢的金融次順位債，仍有機會吸引資金配置。

台新中國政策金融債五年期以上ETF基金經理人邱敬哲表示，近期大陸恒大地產風暴，預期即便違約也不會造成系統性風險，因大陸政府調控房市，並非為引發系統性風險，主要是避免系統性風險。一方面打擊炒房活動維持房價穩定，同時降低地產商槓桿以達到整體穩定發展。

即使恒大最終違約債務重組，大陸政府也不希望違約狀況蔓延，因為將造成內需經濟重挫，預料在恒大債務解決前，債市波動將持續。但目前已安排聯合工作組進駐恆大，也允許恒大與金融債權人談判債務展期，顯示介入並有序地解決問題，預期房地產債市經恆大危機處理後，反而將更趨健全。

徐建華認為，從收益角度來看，金融次順位債目前市場平均值利率接近3.77％，優於一般投資級債的1.57％，且存續期間約五年，利率敏感度較低，加上發債機構有投資等級信評，美歐金融業第一季、第二季獲利成長亮眼，大型銀行全數通過壓力測試，資產品質無虞，不失為追求收益又兼顧波動風險與產業投資的穩健標的。

(時報資訊)