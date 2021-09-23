溫室效應為環境帶來嚴重威脅，節能減碳及環境解決方案刻不容緩，「碳中和」已成為全球政府和企業發展的顯學，投信法人表示，下一個十年的投資趨勢在於能減碳的環保相關公司，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，未來擁有碳中和利基的ESG公司亦能創造無限回報。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，全球著名富豪紛紛大力投入環保事業，最明顯例子為美國兩大富豪積極投入氣候解決方案：亞馬遜創辦人貝佐斯成立「地球基金」，以及微軟創辦人比爾蓋茲創立了「突破能源投資基金」，除了支持減碳和環保生態，也積極投資具創新優勢的公司。

美國參議院近期批准規模1兆美元基建計畫後，再通過3.5兆美元的預算草案，涵蓋一系列對抗氣候變遷的措施，如電氣化聯邦車隊、提供乾淨能源、並對進口產品課徵「汙染費」等。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘指出，當國家外交、環保、基礎建設、企業獲利等全面兼顧時，政策效果更能面面俱到、立竿見影；近幾年來，全球各國陸續宣示減碳目標，綠色轉型成為必然趨勢。

滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達表示，傳統投資較注重財務回報，而ESG投資更加關注未來環境的永續發展。投資人越來越多地通過投資影響力來反映自己的價值觀，在產生財務回報的長期目標中平衡ESG風險，同時對社會和環境產生正面影響。

根據滙豐集團環球研究部門的發現，在2020年，全球超過40兆美元的資金已投入在永續投資領域，相當於自2018年起以15％的年複合成長率成長，突顯投資市場未來的趨勢。

(時報資訊)