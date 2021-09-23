波灣油源國家近年來積極在國際市場上發行主權債籌資，債信及利率都不錯，吸引國內大型金控對投資波灣市場的熱情升溫，根據金管會的統計，從2015年6月至2021年6月，金控最青睞的是阿拉伯聯合大公國，已連續24季不間斷加碼，且加計整體波灣富裕國家的阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達等，六年加碼投資金額達9,938億元。

資產管理業者分析，波灣債成長趨勢不僅有大型金控背書，隨著疫苗施打普及，經濟活動也開始恢復元氣，如阿聯人口最多的城市杜拜將於10月1日舉行世界博覽會，共有190多個國家參展，炫麗的場館設計令人耳目一新，有助於刺激當地旅遊和商業發展。波灣地區經濟回溫不僅帶動股市表現，波灣債基金表現更讓人驚艷。

根據理柏資訊統計，投信投顧公會新興市場債券型基金績效，富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金今年以來上漲6.44％，居56檔基金績效之冠，且近一年、二年及三年績效均居同類型基金排名第一，三年期累積漲幅達37％，更是同類型基金平均值的兩倍以上。

展望未來，該基金經理人相當看好阿聯各產業的發展，並加碼阿聯的配置，截至8月配置已達35％，提供投資人分享這些波灣國家成長機會的穩健選擇。

財富管理業者指出，富蘭克林坦伯頓基金集團超前部署，領先深耕少有投資機構留意的波灣債市，旗下富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金是台灣唯一的1檔聚焦投資波灣債市的基金，由位居於杜拜、專研投資在波灣北非債券的經理團隊所操盤，可在地第一手掌握該區經濟發展脈動和投資機會。

現階段基金主要配置於美元計價債券居多，於主權債及相關機構債的部位高於企業債，平均債信品質佳，且每月配息股分可選擇，適宜追求高債信、抗通膨及欲分散債券資產配置的投資者納入核心投資組合標的。

(時報資訊)