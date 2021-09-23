近一月高收益債族群表現上行。法人表示，在當前基本面改善的趨勢下，企業營運前景好轉，信用風險走降，加上利率水準仍在低位，皆有利於高收益債表現延續，其中，優先順位高收益債不僅同樣享有高息優勢，波動度也較一般高收益債低，也能搭上景氣復甦行情，適度配置有助兼顧收益與風險，建議投資人不妨多加留意。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，儘管Delta變種病毒對歐美經濟復甦帶來擾動，部分經濟數據有所放緩，不過在疫苗接種人數持續上升下，重症率及死亡率有所下降，加上需求與供應的增長雖有所波動，但並未消失，加上貨幣政策正常化的循序漸進，對金融市場的下檔風險帶來強大支撐。

整體而言，在加速的獲利增長及明顯改善的信用基本面下，優先順位高收益債有利於對抗通膨上升的環境，其實今年來優先順位高收益債的表現也印證了抵禦通膨的能力，且息收部分亦具備資金吸引力，後市表現仍可期待。

從違約表現來看，8月沒有高收益債券違約及賤售交易，受惠於暢通的融資管道、經濟復甦趨勢及相對寬鬆的貨幣政策，企業信用前景良好，以美高收來講，違約率繼續下行，外資券商預估今年與明年的違約率分別為0.65％和1.25％，明顯低於長期均值3.6％，反應營運環境佳。

回到優先順位高收益債本身來看，與一般高收益債一樣具有較高的收益水準，但其波動度更低，存續期間也更短，亦即面對未來利率上行的抵禦能力更佳，加上優先順位高收益債的發行產業更為多元，在全球復甦行情之下，也提供參與不同產業的復甦輪漲行情，不失為現階段投資人既想顧及收益、掌握景氣復甦行情，又想減緩利率上升影響的投資標的。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，展望高收益後市，目前發債公司基本面見改善、違約率持續下降，尋找具升評機會的公司；存續期相對其他券種短受利率影響較小，可望提供較高的單位存續期收益率，側重較高信評債券。

(時報資訊)