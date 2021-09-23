臺中市一直是台商的大本營，經濟部投資台灣事務所8月最新統計報告，臺中市共吸引201家業者投資，名列全國第一。在企業快速發展的情況下，企業的辦公場域也從過去的「廠辦合一」快速轉變成能代表企業形象的「企業總部」。七期近期商辦及豪宅交易表現亦相當亮眼，商辦成交單價已達68萬元，豪宅最高成交單價也來到97.23萬。可見中台灣企業主對臺中市未來發展充滿信心。

戴德梁行資本市場部最高主管賴一毅董事表示，自 2021年第一季戴德梁行順利標售達新七期土地（83.75億）、第二季順利成交台中14期土地（33.17億），接續連莊開出兩次紅盤後，戴德梁行受託辦理公開標售之臺中七期2,895坪之商用土地，預計在今年10月6日開標，標售底價為土地每坪新台幣260萬，總價75.28億，本案為超大規模的七期地王級土地，同時兼具珍貴、稀有、絕版之地段條件，為有實力的大型建商、法人與壽險絕對不能錯過的絕版標的。

本案基地方正壯闊，容積率650％，東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，未來搭配高品質的施工設計，絕對能成為氣勢磅礡的大型企業總部地標建築，成為臺中未來最美麗的天際線。洽詢電話：（02）8788-3288。

(時報資訊)