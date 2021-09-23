NASDAQ（那斯達克）是美國高科技產業與新藥生醫產業的指標看板，包括微軟、英特爾、戴爾、思科、臉書、應用材料等高科技大企業和新興的新藥生醫都在此掛牌。根據近期上市櫃登記地址統計發現，在汐止新台五路一段由全新旗艦總部「遠雄U-TOWN」與對面老牌的「遠東科技中心」匯聚的短短500公尺內，竟匯聚逾40家上市櫃企業，和7家來自歐美日的跨國企業總部群聚，同樣以高科技和新藥生醫為主，堪稱「台版NASDAQ」。地產業者表示，今年台灣生技和高科技產業有多夯，除了看台積電（2330）如何在台南高雄點石成金外，汐止新台五路一段這500公尺全年交易量能衝多高，還有哪些指標大廠進駐，也是重要觀察指標。

盤點汐止、南港交界的新台五路一段口的「遠雄U-TOWN」4棟大樓，就有超過400家公司群聚，其中包含102家電子科技業與79家生技醫療業，更有23家知名上市櫃企業與14家興櫃公司，高科技業包括資訊軟體大廠「緯創」、MOSFET大廠「富鼎」、光電大廠「李洲」、二極體廠「強茂」等，以及日本「愛普生」、瑞士「艾波比」、美國電子材料廠「芯源系統」與「海盜船」、美國Garmin台灣公司等跨國企業，通包軟硬體國際產業鏈關鍵技術；新藥生醫有「東洋生醫」、以生物相似藥叩關美國FDA的「泰福」，基因檢測大廠「金萬林」、「泉創生醫」、「台灣醣聯」等選址於此設置總部，也有台大、榮總等醫療實驗室進駐，總計生技業者超過上百家，這也吸引物流業者投入逾10億元，在此設置醫藥冷鏈物流園區，「汐科生技醫療廊道」儼然成形。

交通、高性價比更是企業選址考量主因，而「U-TOWN」擁商業機能、自成微型城市，並擁高速公路系統優勢，且透過台鐵汐科站，至南港僅需5分鐘、松山8分鐘，達北車也僅約15分鐘，吸引優質人才匯聚。

此外，「U-TOWN」規劃辦公與廠戶空間，從研發、策略營運與製造加工，垂直整合，室內均為超跨距規劃，符合生技業設點GMP標準，辦公樓盤單價又僅南港1/3、內科1/4，是讓企業設點轉向之關鍵。目前，電子電機、機械製造、資通訊、生技產業群聚效益明顯，遠雄廠辦副總熊大成指出，「群聚會吸引更多的群聚，強者越強，大者恆大的趨勢，在新台五路一段500公尺，持續發威。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意